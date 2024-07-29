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Семьям шехидов и инвалидам войны выдано еще 200 квартир

Семьям шехидов и инвалидам войны выдано еще 200 квартир

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило семьям шехидов и лицам с инвалидностью вследствие войны еще 200 квартир в новых жилых комплексах, построенных в городах Баку и Мингячевир, Абшеронском, Шекинском, Гёйгёльском районах.

В мероприятии по предоставлению документов на жилье в городе Мингячевир приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев и глава исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов, сообщает Trend.

Х.Абдуллаев подчеркнул, что в период после 44-дневной Отечественной войны программа по обеспечению жильем и частными домами семей шехидов и лиц с инвалидностью вследствие войны была расширена по поручению главы государства в 5 раз. В послевоенный период гражданам из этих категорий было предоставлено 6,2 тыс. квартир и частных домов, а в целом за прошедший период – более 15 тысяч. Было отмечено, что в послевоенный период было усилено социальное обеспечение семей шехидов и лиц с инвалидностью вследствие войны программами социальной поддержки, занятости, они были охвачены реабилитационными услугами.

И.Исмаилов в свою очередь сказал, что семьи шехидов и лица, имеющие инвалидность в связи с войной, находятся в центре постоянного внимания государства, и в Мингячевире так же ведется последовательная работа в области социальной защиты этих граждан.

Члены семей шехидов и лица, имеющие инвалидность в связи с войной, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за постоянное внимание и заботу, а также предоставленное сегодня новое жилье.

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