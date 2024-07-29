Стало известно, во сколько обойдётся миру война между КНДР и Южной Кореей

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Полномасштабный вооруженный конфликт между КНДР и Южной Кореей в первый год после начала может обойтись мировой экономике в 4 триллиона долларов или 3,9% общемирового ВВП, передает агентство Bloomberg со ссылкой на проведенный анализ.

«Полномасштабный конфликт на Корейском полуострове может оставить миллионы погибших и обойтись мировой экономике в 4 триллиона долларов в первый год, или 3,9% от общемирового ВВП», – пишет агентство. В материале высказывается оценка, предрекающая Южной Корее падение ВВП на 37,5% в первый год конфликта; в то же время Китай потеряет 5%, США – 2,3%. Потери обоснованы неспособностью Южной Кореи в подобной ситуации обеспечить производство полупроводников и безопасность логистических путей для их доставки государствам-соседям.