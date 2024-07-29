В Израиле грозят Эрдогану судьбой Саддама Хусейна

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Глава израильского МИД Исраэль Кац полагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, руководившего Ираком с 1979 по 2003 год и казненного в 2006 году.

С таким заявлением министр выступил в ответ на высказывания турецкого лидера, допустившего возможность вторжения его страны в Израиль.

«Эрдоган идет по следам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», – написал Кац в X (ранее Twitter).

Свое сообщение он сопроводил фотоколлажем из двух снимков: на одном запечатлен Эрдоган в солнцезащитных очках и с шарфом в цветах флагов Палестины и Турции, на другом – Хусейн с длинной бородой и взъерошенными волосами. Вторая фотография сделана в 2003 году вскоре после поимки свергнутого к тому моменту Хусейна американскими военными.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию. По его мнению, туркам «просто нужно быть сильными, чтобы сделать такие шаги».