Мальчик не поцеловал Эрдогану руку и получил пощечину (фото, видео)

629 Просмотров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган легко шлепнул по щеке ребенка за то, что он не поцеловал ему руку на церемонии вручения ключей от квартир семьям, пострадавшим от стихийных бедствий в провинции Ризе. После того как мальчик сделал это, турецкий лидер прижал его к себе и дал ему деньги, как это предусмотрено местными традициями.

При этом многие пользователи отмечают, что это не было грубым обращением с ребенком, и легкая пощечина была нанесена в виде шутки и в качестве напоминания о традициях. В Турции принято целовать руку старшим и прикладывать ее ко лбу, это считается проявлением уважения.

Эрдоган на многих церемониях раздает подросткам деньги. Так произошло и на этот раз с тем же мальчиком, который затем «исправился».