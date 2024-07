Азербайджан открыл в Париже «Олимпийский дом» (фото)

В Париже прошла церемония открытия «Олимпийского дома Азербайджана».

Об этом в соцсети Х написала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

«Комфортная атмосфера, приятные люди, вкусная национальная кухня и отличная музыка», – отметила она.

