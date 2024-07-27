Лавров встретился с главами МИД Турции и Китая

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Малайзию, сообщает ТАСС.

Его борт приземлился в аэропорту Куала-Лумпура. Подробности визита не анонсировались.

Лавров прибыл в Куала-Лумпур из Лаоса, где провел несколько двусторонних встреч с коллегами из стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также главами МИД Китая и Турции. Кроме того, министр принял участие в заседаниях глав МИД в формате Россия – АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.