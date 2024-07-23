Жуткие кадры расстрела азербайджанцев с миллионом долларов на украинской границе (фото 18+) |
Белый дом: Байден доработает до конца своего срока |
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами |
Азербайджан в списке The Henley Passport Index обосновался на 69-м месте |
Россия зазывает Грузию в ОДКБ и обещает помощь властям |
Проармянский взяточник Боб Менендес может быть исключен из Сената США |
Взявшим в заложники ребенка оказался его отец (обновлено, видео) |
Путин наградил уроженца Баку орденом Дружбы |
Испанский полковник утверждает о гибели британских и французских военных в Одессе |
Главное Мир

Пострадавшие и близкие жертв теракта в «Крокусе» обратились в суд

Пострадавшие и близкие жертв теракта в "Крокусе" обратились в суд

Коллективный иск к «Ингосстраху» от пострадавших и родственников погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» поступил в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования, заключенному между АО «Крокус Интернешнл» и «Ингосстрахом».

«Ингосстрах» был страховщиком сгоревшего при теракте «Крокус Сити Холла», в компании заявляли, что выполнят все свои обязательства в соответствии с договором страхования.

В пресс-службе судов подчеркнули, что вопрос о принятии иска судом пока не решен.

Представляющий интересы истцов адвокат Игорь Трунов в беседе с РБК напомнил о заявлении «Ингосстраха», в котором компания подтвердила готовность работать с пострадавшими в результате теракта. Со слов адвоката, к страховщикам никто так и не обратился.

Трунов отметил, что направил адвокатский запрос с просьбой предоставить ему договор страхования, приложения к нему и другие документы.

«Они мне ответили достаточно парадоксально, что так как вы представляете интересы потерпевших в рамках уголовного дела, мы вам ничего не предоставим. Причем тут уголовное дело? Я адвокат, у меня соглашение на весь спектр, в том числе и гражданское судопроизводство и так далее, прошу предоставить документы, и предоставил им свои полномочия. Они отказались тогда. Негласно мне сказали, что никаких разговоров не будет, они вообще считают, что несмотря на то, что договор есть, платить они не хотят, поэтому только через суд», — сказал РБК Трунов.

Со слов адвоката, в компании заявили, что, несмотря на наличие договора страхования, есть «вопрос насколько это касается страхования террористических актов».

«Поэтому мы обратились в суд. На сегодняшний день, мы обратились от 42 родственников погибших и пострадавших наиболее тяжелых, еще оформляют доверенность и медицинские документы 33 родственника, которые подписали со мной соглашение», — добавил Трунов, уточнив, что сейчас представляет интересы 75 семей.

Он уточнил, что сейчас истцы не выдвигают никаких требований в отношении сумм.

«Потому что мы ставим вопрос, чтобы суд истребовал все те документы, которые касаются страхования. Потому что это особо опасная категория зданий массового скопления людей и страхование в обязательном порядке. <…> Поэтому мы просим предоставить нам договор страхования, а дальше мы будем уточняться по каждой семье в зависимости от ситуации, то есть там где есть погибшие, количество сирот, на иждивении, там где есть утрата трудоспособности, инвалидность, процент утраты трудоспособности, количество дней на больничном и так далее. Поэтому здесь три этапа», — пояснил Трунов.

Теги:
Из этой рубрики
Белый дом: Байден доработает до конца своего срока
Мир

Белый дом: Байден доработает до конца своего срока

2024/07/23, 21:29
Опровергнуты слухи о кончине Джимми Картера
Мир

Опровергнуты слухи о кончине Джимми Картера

2024/07/23, 20:53
Пострадавшие и близкие жертв теракта в "Крокусе" обратились в суд
Мир

Пострадавшие и близкие жертв теракта в «Крокусе» обратились в суд

2024/07/23, 20:32
Байден обратится к нации
Мир

Байден обратится к нации

2024/07/23, 19:55
Макгрегор: Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет
Мир

Макгрегор: Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет

2024/07/23, 19:09
Уволилась глава Секретной службы США
Мир

Уволилась глава Секретной службы США

2024/07/23, 18:55
Зеленский согласен с необходимостью завершить войну с Россией (видео)
Мир

Зеленский согласен с необходимостью завершить войну с Россией (видео)

2024/07/23, 18:28
Байдену во время поездки в Лас-Вегас потребовалась срочная помощь медиков
Мир

Байдену во время поездки в Лас-Вегас потребовалась срочная помощь медиков

2024/07/23, 18:15
Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из РФ
Мир

Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из РФ

2024/07/23, 17:03