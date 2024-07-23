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Проармянский взяточник Боб Менендес может быть исключен из Сената США

Проармянский взяточник Боб Менендес может быть исключен из Сената США

Дисциплинарный комитет Сената США запустил процесс по исключению проармянского сенатора Боба Менендеса из верхней палаты.

После постановления суда по делу о взяточничестве комитет единогласно принял решение провести внутреннее расследование, передает Азертадж.

Согласно распространенной комитетом информации, постановление суда создает основу для расследования нарушений Менендесом закона и правил Сената.

Сообщается, что после полного завершения судебного процесса комитет представит Сенату отчет о расследовании, содержащий рекомендации по исполнению дисциплинарных правил. Ожидается, что это приведет к усилению давления на сенатора-демократа Боба Менендеса с требованием уйти в отставку.

Отметим, что несколько дней назад суд Нью-Йорка признал американского проармянского сенатора Боба Менендеса виновным в общей сложности по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, финансовые махинации, препятствование осуществлению правосудия и деятельность в качестве иностранного агента. По этому же делу проходила и супруга сенатора армянского происхождения Надине Менендес. Однако суд над ней был отложен на неопределенный срок по причине болезни обвиняемой.

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