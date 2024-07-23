Проармянский взяточник Боб Менендес может быть исключен из Сената США

Дисциплинарный комитет Сената США запустил процесс по исключению проармянского сенатора Боба Менендеса из верхней палаты.
После постановления суда по делу о взяточничестве комитет единогласно принял решение провести внутреннее расследование, передает Азертадж.
Согласно распространенной комитетом информации, постановление суда создает основу для расследования нарушений Менендесом закона и правил Сената.
Сообщается, что после полного завершения судебного процесса комитет представит Сенату отчет о расследовании, содержащий рекомендации по исполнению дисциплинарных правил. Ожидается, что это приведет к усилению давления на сенатора-демократа Боба Менендеса с требованием уйти в отставку.
Отметим, что несколько дней назад суд Нью-Йорка признал американского проармянского сенатора Боба Менендеса виновным в общей сложности по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, финансовые махинации, препятствование осуществлению правосудия и деятельность в качестве иностранного агента. По этому же делу проходила и супруга сенатора армянского происхождения Надине Менендес. Однако суд над ней был отложен на неопределенный срок по причине болезни обвиняемой.