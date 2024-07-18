В США не считают членство Армении в ОДКБ препятствием для глубокого сотрудничества

106 Просмотров

Вопрос членства Еревана в ОДКБ решается исключительно правительством Армении.

Об этом заявила в беседе с «Этк» заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

«Вопрос членства Еревана в ОДКБ решается исключительно Правительством Армении. Мы уважаем это решение. Должна отметить, что наше сотрудничество в вопросах обороны и гражданской безопасности продолжает углубляться, а Армения остается членом ОДКБ.

Мое третье и последнее наблюдение: нет никаких аргументов в пользу того, что военное присутствие России способствует обеспечению регионального мира и стабильности на Южном Кавказе», – отметила Узра Зея.