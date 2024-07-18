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Представителем НАТО в Украине станет Патрик Тернер

Представителем НАТО в Украине станет Патрик Тернер

Интересы НАТО на Украине будет представлять бывший замгенсека альянса по военной политике Патрик Тернер. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

«Генсек Йенс Столтенберг объявил о назначении главного представителя НАТО на Украине. Патрик Тернер приступит к исполнению обязанностей в Киеве в сентябре 2024», – говорится в публикации.

По словам генсека альянса, Тернер, обладающий обширным опытом достижения результатов, преуспеет на этом посту, поскольку «НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украины». Сам дипломат заявил, что с нетерпением ждёт возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с киевскими властями, а также с союзниками и партнёрами по альянсу, чтобы оказать поддержку Украине. Он также будет давать оценку положению дел в стране и делиться своими рекомендации.

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