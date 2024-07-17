Украина смогла вернуть из российского плена еще 95 человек (фото, видео)

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Из российского плена удалось вернуть еще 95 защитников Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам – за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех», – рассказал он.

Глава государства уточнил, что из плена вернулись воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

В свою очередь, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала великой войны из российского плена удалось вернуть 3405 украинцев.

«Далее возвращенные воины поедят, получат чистую одежду, их осмотрят врачи, назначат необходимое лечение и реабилитацию», – отметил он.