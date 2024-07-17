Украина смогла вернуть из российского плена еще 95 человек (фото, видео)

Из российского плена удалось вернуть еще 95 защитников Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
«Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам – за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех», – рассказал он.
Глава государства уточнил, что из плена вернулись воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники.
В свою очередь, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала великой войны из российского плена удалось вернуть 3405 украинцев.
«Далее возвращенные воины поедят, получат чистую одежду, их осмотрят врачи, назначат необходимое лечение и реабилитацию», – отметил он.