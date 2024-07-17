Командир спецназа «Ахмат» заявил, что о времени завершения войны в Украине сказано в священном писании

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Война в Украине завершится до конца 2024 года, для этого есть все предпосылки. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, сообщает ТАСС.

«Трампы, Зеленские, иже подобные они приходят и уходят, мы же большей своей частью полагаемся только на Бога. Я скажу так: я сказал, что в этом году «спецоперация» завершится. Я больше, чем уверен, что она в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь. Может быть, кто-то будет думать: почему он так уверенно говорит? У меня, я думаю, на то есть все предпосылки, я как-то все равно ориентируюсь на Священное писание больше, поэтому уверенность моя исходит непосредственно из этого», – сказал он в эфире Первого канала.