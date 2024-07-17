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Сегодня день рождения великого Шаха Исмаила Хатаи

Сегодня день рождения великого Шаха Исмаила Хатаи

Полководец и поэт, основатель династии Сефевидов Шах Исмаил Хатаи родился 17 июля 1487 года в Ардебиле в семье известного религиозного руководителя. Исмаил учился у выдающегося ученого Шамседдина Лахиджа, выучил арабский, персидский языки, освоил несколько наук.

Исмаил был очень талантливым всадником, с малых лет встал на путь борьбы за власть, возглавив движение «Кызылбашей» (Красноголовые). Их называли так, потому что они надевали на голову 12-полосную красную чалму. 12 полос олицетворяли 12 имамов — духовных и политических преемников пророка Мухаммада.

В 1500 году в возрасте 12 лет Исмаил выезжает из Гиляна, собирает кызылбашей и другие тюркские племена и с семитысячной армией идёт походом на Ширван. После недолгой осады Кызылбаши взяли столицу Ширвана — Баку. В 1501 году в сражении под Нахичеванем происходит решающее столкновение войск Исмаила и правителя Ак-коюнлу, в результате которого господству Ак-Коюнлу приходит конец.

После этого Исмаил объявил себя шахом в Тебризе. Так была заложена основа государства Сефевидов в Азербайджане. Шах Исмаил продолжал успешные военные походы, значительно расширяя границы Азербайджана.

В 1514 году в битве сошлись войска Сефевидов и Османской империи. В результате Чалдыранской битвы Шах Исмаил потерпел поражение.

После этого поражения Шах Исмаил Хатаи прекратил военные походы и оставшуюся часть своей жизни посвятил развитию культуры, благоустройству страны. Он заложил основу единого азербайджанского государства, поднял азербайджанский язык до уровня государственного, писал лирические и эпические стихотворения под псевдонимом Хатаи.

Большинство написанных им произведений были на азербайджанском языке. Исмаил I автор поэмы «Дехнаме», двустишья «Насиятнаме», многих газелей и других стихотворений, включенных в его «Диван» (собрание сочинений).

Великий полководец и поэт скончался в 1524 году в возрасте 37 лет.

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