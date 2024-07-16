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Петер Михалко: Гордимся результатами по проектам ЕС в поддержку Азербайджана в разминировании

Петер Михалко: Гордимся результатами по проектам ЕС в поддержку Азербайджана в разминировании

Проходит онлайн-заседание руководящего комитета проекта ЕС в поддержку Азербайджана в области разминирования.

Об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко написал на своей странице в соцсети Х.

«Принимаю участие в онлайн-заседании руководящего комитета проекта ЕС в поддержку Азербайджана в области разминирования. Гордимся тем, что при поддержке ЕС спасаются жизни людей в Азербайджане, а также конкретными результатами, в частности созданием первой команды женщин-саперов и привлечением к этому процессу гражданского общества из Европы: Links Europe, MAG, APOPO, IEPF», – говорится в публикации.

Дипломат также выразил благодарность Агентству Азербайджана по разминированию (ANAMA) и руководству Программы развития ООН (ПРООН) за сотрудничество в реализации проекта «Европейский Союз для Азербайджана».

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