Эрдоган: «Если нам суждено умереть, давайте умрем как мужчины»

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В День демократии и национального единства Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган, посетив Место памяти погибших 15 июля, выступил с заявлением.

«Мы до конца жизни не простим тех, кто называет 15 июля игрой, тех, кто называет это театром, тех, кто бесстыдно называет это сговором. Мы всегда будем с благодарностью помнить национальных героев, бросивших вызов заговорщикам. Мы сохраним героизм наших мучеников, вписавших свои имена золотыми буквами в историю и сердца нашего народа. Мы все видели предательское и жестокое лицо заговорщиков в совершенных ими здесь убийствах. Мы не забыли и не забудем ни одну из тех сцен, запечатленных в нашей памяти. Точно так же мы с большой гордостью вспоминаем борьбу нашей страны буквально голыми руками. Если нам суждено умереть, давайте умрем как мужчины за нашу страну и нацию», – заявил Эрдоган.