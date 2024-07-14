Байден молится за Трампа и его семью (видео)

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Действующий американский лидер Джо Байден выступил со специальным обращением в связи со стрельбой в Пенсильвании — на митинге его соперника на предстоящих выборах президента США Дональда Трампа. Как говорится в заявлении нынешнего главы Соединённых Штатов, распространённом его администрацией, он осудил случившееся и призвал американцев к единению.

«Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге, поскольку мы ожидаем дополнительной информации», — говорится в посте.

Помимо того, политический деятель отметил, что он со своей супругой Джилл Байден благодарен Секретной службе США за то, что они доставили Трампа в безопасное место. Байден также подчеркнул, что американцы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить произошедшее.