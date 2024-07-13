Египет потребовал от ЦАХАЛ выхода с территории КПП «Рафах»

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Египет потребовал от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выхода с территории палестинской части захваченного КПП «Рафах».

Об этом сообщает египетский канал Al Qahera News.

В Каире подчеркнули, что требуют от израильской стороны обеспечения свободы передвижения гуманитарной, чрезвычайной и медицинской помощи в сектор Газа и немедленного открытия всех наземных пунктов пропуска на границе Египта с сектором Газа. Заявление сопровождается сообщением о том, что Египет принял израильскую и американскую делегации для обсуждения нерешенных вопросов, касающихся перемирия в секторе Газа.