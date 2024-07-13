В Армении задержали учительницу из России, обвиняемую в «фейках об армии»

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В Армении задержали учительницу Наталью Таранушенко, которая уехала из РФ после возбуждения в отношении нее дела о «распространении фейков про российскую армию». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Сейчас женщине 65 лет, в школе она проработала 44 года. Поводом для возбуждения дела о фейках про Вооруженные силы РФ стал проведенный ей в 2022 году классный час на тему войны, во время которого она сравнила политику российских властей в Украине с политикой Германии в 1930-е годы.

Таранушенко задержали в аэропорту Еревана накануне вылета, после чего она провела четыре часа в полицейском участке. Затем ее освободили под подписку о невыезде. Задержание россиянки связано с тем, что она была объявлена российскими властями в межгосударственный розыск.