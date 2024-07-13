Politico: Европейские лидеры ищут контакты с Трампом после того, как Байден назвал Зеленского Путиным

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Европейские лидеры «замерли от ужаса» на сцене саммита НАТО, когда на финальной церемонии в Вашингтоне президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского «президентом Украины Владимиром Путиным». Как пишет европейское издание Politico, после этого многие страны ЕС начали искать контакты с командой экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа, считая его победу на предстоящих президентских выборах в США все более вероятной.

«Европейские лидеры замерли от ужаса на сцене, хотя они изо всех сил пытались продолжать улыбаться и хлопать. Никто из них не решился упомянуть об этом инциденте с командой Байдена впоследствии», – отметил дипломатический источник издания в США. Газета отметила, что один из участников церемонии после инцидента направил журналистам Politico СМС-сообщение с нецензурным комментарием по поводу произошедшего.

Другой высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне сообщил, что многие его коллеги «в настоящий момент заняты тем, что ищут контакты с членами команды Трампа: назначают встречи, добиваются приглашения на мероприятия, которые посещают сторонники Трампа, а также приглашают их на ужин».

Издание отмечает, что дипломаты больше не сталкиваются с давлением своего руководства в Европе, которое раньше не рекомендовало им общаться с командой Трампа.

Politico подчеркивает, что такой позиции придерживаются не только страны ЕС, но и Великобритания, которая считает, что все более частые публичные проколы Байдена сводят к нулю его президентскую кампанию. Британцы утверждают, что сегодня они уже гораздо лучше подготовились к победе Трампа на выборах, чем в прошлый раз в 2016 году.