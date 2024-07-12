Зеленский намекнул на отсутствие у Орбана прав на переговоры по Украине

128 Просмотров

Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что не все мировые лидеры могут вести переговоры по урегулированию конфликт в Украине, передает РИА Новости.

«С уважением ко всем странам — большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры», — сказал Зеленский, отвечая на просьбу прокомментировать визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, Китай и США для обсуждения украинского конфликта.

Он подчеркнул, что для обсуждений на эту тему нужно иметь определенные силу и полномочия.