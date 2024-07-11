Байден объявил Зеленскому о новом пакете военной помощи. Детали

22:31 Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Туда вошло ПВО Patriot и боеприпасы. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Как рассказали в администрации Байдена, ориентировочная стоимость пакета пособия составляет 225 миллионов долларов. Этот пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее потребностей: системы противовоздушной обороны и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые вооружения.
Что вошло в помощь:
одна батарея Patriot;
боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
зенитные ракеты Stinger;
боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
оборудование и ракеты с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы, и ракеты с проводной наводкой;
противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
боеприпасы для стрелкового оружия;
боеприпасы для взрыва; да
запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
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21:37 Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи.
Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
«Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я санкционировал с тех пор, как был подписан закон о национальной безопасности», – сказал Байден.
При этом деталей нового пакета помощи американский президент не раскрыл, но добавил, что «можем обсудить позже детали».
Очевидно, что это произойдет на сегодняшней встрече с Зеленским, поскольку глава Пентагона Ллойд Остин тоже там присутствует.
«И мы работаем с нашими союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что этим летом Украина будет летать на F-16. И мы показываем миру, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем», – добавил Байден.