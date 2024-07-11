Байден объявил Зеленскому о новом пакете военной помощи. Детали

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22:31 Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Туда вошло ПВО Patriot и боеприпасы. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Как рассказали в администрации Байдена, ориентировочная стоимость пакета пособия составляет 225 миллионов долларов. Этот пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее потребностей: системы противовоздушной обороны и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые вооружения.

Что вошло в помощь:

одна батарея Patriot;

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

зенитные ракеты Stinger;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

оборудование и ракеты с оптической отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы, и ракеты с проводной наводкой;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

боеприпасы для стрелкового оружия;

боеприпасы для взрыва; да

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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21:37 Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я санкционировал с тех пор, как был подписан закон о национальной безопасности», – сказал Байден.

При этом деталей нового пакета помощи американский президент не раскрыл, но добавил, что «можем обсудить позже детали».

Очевидно, что это произойдет на сегодняшней встрече с Зеленским, поскольку глава Пентагона Ллойд Остин тоже там присутствует.

«И мы работаем с нашими союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что этим летом Украина будет летать на F-16. И мы показываем миру, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем», – добавил Байден.