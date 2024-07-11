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Медведев предлагает ответ на декларацию саммита НАТО: Уничтожить Украину и альянс

Медведев предлагает ответ на декларацию саммита НАТО: Уничтожить Украину и альянс

Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины в НАТО» завершился исчезновением и этой страны, и самого альянса, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он процитировал фрагмент декларации саммита НАТО: «Мы продолжим поддерживать [Украину] на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включая членство в НАТО».

«Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше – и того, и другого», – резюмировал замглавы СБ РФ.

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