WSJ: на саммите НАТО признают, что не успевают производить оружие для Украины

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Официальные лица на саммите НАТО в Вашингтоне признали, что Европа и США не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить все потребности Украины.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, многие признают, в том числе оборонные компании и Пентагон, что их ранние оценки были слишком оптимистичными насчет того, как быстро они смогут увеличить производство оружия, необходимого для Киева.

Так, перебои в цепочке поставок и нехватка рабочей силы означают, что потребуется четыре года, чтобы удвоить производство американских противотанковых управляемых ракет Javelin. Это вдвое дольше, чем ожидалось изначально, отмечает издание. WSJ также указывает на проблемы не только с финансированием, но и на «бюрократические сложности».