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Стрельба у офиса правящей в Армении партии

Стрельба у офиса правящей в Армении партии

Стрельба произошла сегодня, 9 июля, в Ереване.

В районе 19:00 в Ереванское управление полиции и отдел полиции района Эребуни поступили оперативные сведения о том, что по адресу Эребуни 33, близ офиса партии «Гражданский договор», произошла стрельба и есть раненый. Об этом сообщает shamshyan.com. На месте полицейские и патрульные обнаружили на тротуаре 2 стреляные гильзы.

Пока патрульные занимались оцеплением территории, служащие отделения общинной полиции выяснили, что с места происшествия в медцентр «Эребуни» был госпитализирован один человек с огнестрельным ранением.

Выехавшие в медцентр правоохранители подтвердили достоверность полученной информации. В больнице врачи сообщили полицейским, что пострадавший не в состоянии давать разъяснения, поскольку находится в операционной.

По информации фотокорреспондента Гагика Шамшяна, стрелок был обнаружен по горячим следам и обезврежен. При нем был обнаружен пистолет, ставший оружием преступления. Он подвергнут приводу в отдел полиции Эребуни.

По информации фотокорреспондента, стрельбу устроил 26-летний сын владельца известной пивной в квартале «Нор Ареш» Армен Г., а ранения получил 27-летний житель Еревана Арутюн И.

По факту произошедшего в следственном отделе районов Эребуни и Нубарашен инициировано уголовное производство.

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