Несуществующая модель победила в конкурсе красоты (фото)

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Победительницей первого в мире, как утверждают организаторы, конкурса красоты среди моделей, созданных искусственным интеллектом, стала «представительница» Марокко. Кенза Лайли является популярным «инфлюенсером», ведет соцсети. Она смогла обойти в конкурсе 1,5 тыс. других участниц конкурса Miss AI, получив приз в $20 тыс.

Деньги получат разработчики Кензы, которых похвалили за технологические достижения и продвижение технологий искусственного интеллекта. Победительница также дала небольшое «интервью», в котором порадовалась победе, позволившей виртуальной особе рассказать о культуре ее родной страны более широкой аудитории.

За корону с Кензой соперничали Лалина Валина из Франции и Оливия Си из Португалии. Выбирала победительницу судейская коллегия, в которую вошли люди и андроиды (на самом деле — программные алгоритмы, а не роботы). Они оценивали красоту участниц, технологию их исполнения, а также присутствие в социальных сетях.