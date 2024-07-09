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Песков заявил, что Россия будет и дальше укреплять отношения с КНДР

Песков заявил, что Россия будет и дальше укреплять отношения с КНДР

Москва намерена и далее развивать и углублять отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах в продолжение договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита президента России Владимира Путина в КНДР.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В развитие тех договоренностей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента Путина в Пхеньян мы намерены и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей», – указал представитель Кремля.

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