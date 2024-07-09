Армяне доставили проблемы всему миру даже в космосе

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В Армении разгорелся скандал космического масштаба: ряд стран требуют от премьер-министра страны Никола Пашиняна вернуть с орбиты спутники «Айасат-1» и «Армсат-1», нарушающие работу аппаратов других государств.

Как пишет армянская газета «Жоховурд», внезапное увольнение 3 июля заместителя министра высокотехнологичной промышленности РА Авета Погосяна, похоже, имеет глубокие корни. По данным различных изданий, Погосян, работавший таксистом в США до 2018 года, координировал деятельность в области связи и космоса.

Спутники «Айасат-1» и «Армсат-1» были отправлены в космос с американской авиабазы ​​Ванденберг ракетой Falcon-9 компании SpaceX и стали проблемой для других стран. По мнению различных экспертов, отправленные в космос спутники стали бичом для спутников других стран, нарушив их работу или их программы. Отмечается, что запуск спутников не был рассчитан должным образом и проводился непрофессионально.

Как отмечает газета, Пашиняну были отправлены письма от правительств разных стран с призывом сбить армянские спутники.

Возможно, по этой причине Погосяна просто уволили из Министерства высокотехнологичной промышленности, отмечает газета.