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МИД России назвал невозможным возвращение в Совет Европы

МИД России назвал невозможным возвращение в Совет Европы

Мысли о возвращении России в Совет Европы не возникает, так как это невозможно.

Об этом заявил в интервью газете «Известия» директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, отвечая на вопрос о возможном предложении Совета Европы вернуться в структуру.

«Это совсем гипотетическая ситуация, потому что она невозможна с юридической точки зрения. <…> Мысли вернуться туда просто не возникает, потому что это невозможно», – сказал он.

По словам дипломата, «невозможно находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, если вы не являетесь участником Европейской конвенции по правам человека».

Он отметил, что обстоятельства, связанные с выходом России из состава Совета Европы, сопровождались многочисленными, в том числе процедурными, нарушениями со стороны организации.

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