Европейские чиновники считают, что Байден должен отказаться от переизбрания

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Европейские чиновники считают, что президент США Джо Байден должен отказаться от переизбрания в ноябре в пользу кандидата от Демократической партии, способного победить республиканца Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

По информации агентства Bloomberg, они убеждены, что это может позволить сохранить единство в НАТО по вопросу поддержки Украины.

Агентство указывает, что некоторые официальные лица ЕС уже испытывает беспокойство по поводу состояния Байдена на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. По словам чиновника одной из стран Группы семи, без помощи телесуфлера Байден становится непредсказуемым. Агентство добавило, что в ходе саммита каждый шаг, жест и реплика Байдена будут изучены самым пристальным образом. Любые потенциальные промахи, которые Байден допускает на закрытых встречах, наверняка, будут обнародованы участниками и подкрепят требования его ухода, отмечает Bloomberg.

Как пояснил агентству неназванный высокопоставленный дипломат НАТО, приоритетом окружения президента на саммите альянса станет смещение внимания с Байдена. Взамен в США намерены сосредоточиться на теме помощи Украине.

В то же время агентство отметило, что, несмотря на утрату Байденом поддержки среди чиновников ЕС, в странах сообщества по-прежнему разделяют его подход в отношении коллективной безопасности в рамках НАТО.