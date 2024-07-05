Франция запретила проведение общественных собраний в Новой Каледонии

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Власти Франции запретили проведение общественных собраний в особом административно-территориальном образовании Новой Каледонии на время второго тура парламентских выборов, сообщает Report.

Это следует из заявления верховного комиссариата территории в соцсетях.

«Общественные собрания запрещены с 06.00 6 июля до 20.00 8 июля», – говорится в сообщении.

Кроме того, до 15 июля будут продлены комендантский час, запрет на ношение оружия и запрет на продажу алкоголя в регионе.

Меры были приняты на фоне протестов, проходивших в регионе в мае-июне.