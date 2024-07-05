Федор Конюхов нацелился на очередной рекорд

77 Просмотров

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин отправились к месту старта рекордного полета на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Об этом сообщает пресс-служба Международного центра путешествий Конюхова.

«Самый мощный атомный ледокол в мире «50 лет Победы» под руководством капитана Руслана Сасова направляется к архипелагу Земля Франца-Иосифа, пройдя который команда приступит к поиску подходящей льдины размером с футбольное поле для организации импровизированной взлетной полосы паралета с Федором Конюховым и Игорем Потапкиным к Северному полюсу», – говорится в сообщении.

Протяженность маршрута рекордного полета составит до 800 км за 12 – 14 часов. После приземления Конюхов и Потапкин разобьют лагерь на Северном полюсе, где будут ожидать подхода ледокола.