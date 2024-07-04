Таксист: Пора переквалифицироваться в управдомы

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Новые правила, вступившие в силу 1 июля, окончательно сдавили горло лицам, занимавшимся частным извозом. Согласно данным Министерства цифрового развития и транспорта республики, до вступления в силу новых правил, связанных с пассажироперевозочным транспортом (в частности, такси) в Азербайджане насчитывалось примерно 40 тысяч такси, 28 тысяч из которых приходились на столицу. По состоянию на 1 июля разрешение на работу в службах такси по всей стране получили всего 11 696 водителей. То есть все остальные автоматически остались без работы. Все остальные – это те, которые кормили свои семьи за счет частного извоза, но теперь они столкнулись с необходимостью поиска новой работы, что сделать не так-то просто.

«Мне было 57лет, когда я потерял работу из-за инвалидности (отрезало три пальца на токарном станке). Пенсия маленькая, живём с женой, сыном, невесткой и маленьким внуком. Жена тоже получает небольшую пенсию, сын работает с турками, неплохо зарабатывает, но все равно на такую большую семью заработка хватает буквально впритык. Невестка наша – домохозяйка, ухаживает за нами и ребёнком. Сейчас мне 67 лет, и все эти годы я подрабатывал, занимаясь частным извозом на своем «Мерседесе» 1992 года выпуска, в основном, по Ясамалу, Бадамдару, в Бина и Сядяряк возил людей. А сейчас вступили в силу новые правила, которым ни я, ни моя машина не соответствуем. Теперь я выезжаю редко, да и то на своих постоянных клиентов работаю (человек 5-6). Доходы, конечно, сильно упали. И если раньше в день я мог заработать до 100 манатов, сегодня – максимум 20-30. И все равно благодарю Аллаха за то, что без куска хлеба не оставил», – рассказал журналисту Minval.az житель поселка Ясамал Санан Нуралиев.

«Вы в курсе вообще, сколько стоит перекрасить автомобиль? Если раньше покраска стоила 300-400 манатов, сейчас цены взвинтили от 600-700 и выше. А тем более, если краска ходовая, вообще по три шкуры дерут», – жалуется Пирверди Гасанов.

По словам частного извозчика, автомобильные цехи взвинтили цены после введения новых правил. Согласно этим правилам,транспортные средства, предназначенные для регулярных пассажирских перевозок, должны быть белого цвета, а для междугородних маршрутов – красного. Электромобили, используемые как для регулярных междугородних, так и для внутренних перевозок, должны быть зелёного цвета.

Кроме того, владельцы автомобилей, которым требуется получить лицензионную карточку после1 июля, должны перекрасить свои авто либо в белый, либо в красный цвета, если эти автомобили были импортированы или произведены после 1 июля 2024 года.

Но самым главным ударом по частным извозчикам стало правило о том, что транспортные средства старше восьми лет больше не будут получать водительскую карточку.

Отметим, что эти положения являются частью «Требований к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок и перевозок на такси», утверждённых Кабинетом Министров 28 марта.

Между тем сотрудник издания связался с несколькими фирмами по трудоустройству, и в беседе с ними выяснил, что с начала лета количество желающих найти работу водителя и перевозчика грузов выросло в разы и возраст соискателей в большинстве случаев превышает 45 лет. По словам сотрудников агентства «Шах», спрос намного превышает предложения, и потому счастливчиков среди заявителей не так много.

Конечно же, не все оставшиеся без заработка частные извозчики сидят сложа руки в ожидании, когда подвернётся удача: кто-то попросту пристраивает свои машины в аренду, отгоняет в регионы страны, где правила не такие строгие, как в Баку.

Но большинство опрошенных сотрудником издания водителей настроено скептически.

«Не вариант, что в трудоустройстве помогут, потому что везде низкие зарплаты, особенно сейчас, когда столько рабочей силы осталось не у дел, неподходящий рабочий график, и, кроме того, сейчас всюду молодёжь требуется, человеку за 40 на работу устроиться очень сложно. Для каждого из нас, водителей, лучшая работа – по найму, например, семейного извозчика – детей в школу отвозить или чью-то дочь или супругу на работу. И месячную зарплату получаешь, и успеваешь в свободное время таксовать. У кого есть такие наниматели – в накладе не останется. Но клиенты – с учётом новых правил – уже тоже начинают шантажировать: дескать, не спустишь цену – наймём официального извозчика, с лицензией и проездной карточкой. У меня такие наниматели были, я им отказал в услугах из-за очень низкой цены, которую они предложили. А я знаю минимум троих таксистов, которые согласились на эти условия, лишь бы клиентов не потерять. И мои бывшие работодатели сразу же себе нашли нового частника, согласного на их условия», – рассказывает таксист Роман Сигин.

«У меня старый Renault, и теперь я просто не знаю, что с ним делать. Когда работал, таксовал, хватало и на сервис, и на жизнь. Сейчас при таком спаде клиентов из-за новых условий мне придётся продавать свою колымагу: сервис дорогой, или в крайнем случае сдать в аренду. А что делать? Машина старая, карточку водительскую я все равно не получу на неё» – сетует Р.Сигин.

На вопрос сотрудника Minval.az о том, чем теперь планирует заняться, Р. Сигин ответил крылатой фразой Остапа Бендера: «Пора переквалифицироваться в управдомы».

Яна Мадатова