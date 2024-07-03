В Азербайджане отмечают равноправное сотрудничество с Россией

113 Просмотров

Как известно, между Азербайджаном и Россией существуют всесторонние и равноправные отношения сотрудничества, основанные на взаимном уважении и доверии. Между двумя странами развито сотрудничество в политическом, экономическом, культурном, гуманитарном, образовательном и многих других направлениях.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы местных СМИ в связи с двусторонними и многосторонними встречами президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Астане.

Он отметил, что наши страны строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости двух стран, государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ, а также невмешательства во внутренние дела друг друга, приверженности принципам равенства прав и взаимной выгоды.

«Лидеры двух стран встречаются на регулярной основе, осуществляют взаимные визиты. В последний раз, 22 апреля, Президент Ильхам Алиев находился с визитом в России и провел важные встречи. Встреча, состоявшаяся в Астане, была полезна и с точки зрения обсуждения отношений сотрудничества между двумя странами, вопросов реализации достигнутых соглашений и дальнейших планов. Главы государств также рассмотрели вопросы сотрудничества в ШОС и других международных платформах, его перспективы, а также актуальные международные и региональные проблемы»,- отметил Гаджизаде.