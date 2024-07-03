Мгер Григорян утверждает о приверженности Армении миру в регионе

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Правительство Армении считает своим приоритетом установление прочного и долгосрочного мира в регионе. Об этом заявил вице-премьер Мгер Григорян в ходе приема в американском посольстве в Ереване по случаю Дня независимости.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Григорян поздравил и пожелал народу США мира, благополучия и прогресса.

«Одним из важнейших условий становления стабильной демократии является мир. Для правительства Армении является приоритетом установление стабильного и долгосрочного мира в регионе. В этом контексте мы высоко оцениваем последовательные шаги американской стороны, направленные на реализацию повестки мира», – сказал Григорян.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян высоко оценил роль США в установлении мира в регионе.

Он отметил приверженность Армении общим с США демократическим ценностям.

Кроме того, армянский вице-премьер поблагодарил правительство США за поддержку реформ и устойчивости экономики Армении.

Он также отметил важность адресных заявлений, направленных на поддержку суверенитета и территориальной целостности Армении.