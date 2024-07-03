Депутат: Первые F-16 прибудут в Украину уже в июле |
Владанка Андреева: В Баку объединились Восток и Запад |
НАТО предоставит Киеву военную помощь на €40 млрд |
ВВС Израиля уничтожили высокопоставленного командира «Хезболлы» (видео) |
Анкара осуждает дисциплинарное расследование УЕФА в отношении Демирала |
Азербайджан и Китай согласны с тем, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют серьезные угрозы |
Азербайджан и Китай подтверждают приверженность взаимному уважению территориальной целостности и суверенитета |
Китай поддерживает мирную повестку Азербайджана |
Переговоры Алиева, Эрдогана и Шахбаза Шарифа в Астане (фото, видео) |
Главное Политика

Мгер Григорян утверждает о приверженности Армении миру в регионе

Мгер Григорян утверждает о приверженности Армении миру в регионе

Правительство Армении считает своим приоритетом установление прочного и долгосрочного мира в регионе. Об этом заявил вице-премьер Мгер Григорян в ходе приема в американском посольстве в Ереване по случаю Дня независимости.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Григорян поздравил и пожелал народу США мира, благополучия и прогресса.

«Одним из важнейших условий становления стабильной демократии является мир. Для правительства Армении является приоритетом установление стабильного и долгосрочного мира в регионе. В этом контексте мы высоко оцениваем последовательные шаги американской стороны, направленные на реализацию повестки мира», – сказал Григорян.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян высоко оценил роль США в установлении мира в регионе.

Он отметил приверженность Армении общим с США демократическим ценностям.

Кроме того, армянский вице-премьер поблагодарил правительство США за поддержку реформ и устойчивости экономики Армении.

Он также отметил важность адресных заявлений, направленных на поддержку суверенитета и территориальной целостности Армении.

Теги:
Из этой рубрики
Алиев встретился с Токаевым в Астане: что известно (фото, видео)
Политика

Алиев встретился с Токаевым в Астане: что известно (фото, видео)

2024/07/03, 21:09
Мгер Григорян утверждает о приверженности Армении миру в регионе
Политика

Мгер Григорян утверждает о приверженности Армении миру в регионе

2024/07/03, 19:28
Азербайджан предоставит китайцам безвизовый режим
Политика

Азербайджан предоставит китайцам безвизовый режим

2024/07/03, 18:50
Баку и Пекин отмечают важность развития двусторонних связей
Политика

Баку и Пекин отмечают важность развития двусторонних связей

2024/07/03, 18:47
Азербайджан и Китай согласны с тем, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют серьезные угрозы
Политика

Азербайджан и Китай согласны с тем, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют серьезные угрозы

2024/07/03, 18:45
Азербайджан и Китай готовы защищать общие интересы развивающихся стран
Политика

Азербайджан и Китай готовы защищать общие интересы развивающихся стран

2024/07/03, 18:39
Азербайджан и Китай подтверждают приверженность взаимному уважению территориальной целостности и суверенитета
Политика

Азербайджан и Китай подтверждают приверженность взаимному уважению территориальной целостности и суверенитета

2024/07/03, 18:31
Китай поддерживает мирную повестку Азербайджана
Политика

Китай поддерживает мирную повестку Азербайджана

2024/07/03, 18:29
Переговоры Алиева, Эрдогана и Шахбаза Шарифа в Астане (фото, видео)
Политика

Переговоры Алиева, Эрдогана и Шахбаза Шарифа в Астане (фото, видео)

2024/07/03, 18:26