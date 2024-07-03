Первый в истории темнокожий депутат Бундестага покидает парламент на фоне угроз

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62-летний Карамба Диаби, первый в истории темнокожий депутат Бундестага, покидает парламент на фоне угроз. Диаби родился и вырос в Сенегале, а в конце 1980-х приехал в ГДР изучать химию. Он заседает в Бундестаге с 2013 года от партии СДПГ. Во вторник он заявил, что не будет переизбираться на следующих выборах.

Bild напоминает, что Диаби неоднократно угрожали, а его офис пытались обстрелять и поджечь. В последний раз угрозы расправой поступали Диаби и его сотрудникам в начале июня.

В одном из посланий Диаби обвиняли в «изменении цвета немецкого населения», в другом его называли «третьесортным человеком».