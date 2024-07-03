Лейла Алиева отмечает свой день рождения

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Сегодня отмечает свой день рождения вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Алиева Лейла Ильхам гызы родилась 3 июля 1985 года в Москве.

Деятельность Лейлы Алиевой охватывает самые разные сферы. Она является одновременно лидером и инициатором кампании «Справедливость к Ходжалы», учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA, руководителем Азербайджанского молодежного объединения России — АМОР, а также учредителем и главным редактором журнала «Баку».

Лейла Алиева помогает пожилым людям, детям, лишенным родительской опеки, семьям беженцев и вынужденных переселенцев. Также она принимает непосредственное участие во множестве проектов в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры. Также она вносит вклад в область экологии и защиты животных.

Имеет двух сыновей и дочь.