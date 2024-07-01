Юлия Навальная сменит на посту главы HRF Гарри Каспарова

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Вдова Алексея Навального Юлия избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation (HRF), она сменит на этом посту 13-го чемпиона мира по шахматам и оппозиционера Гарри Каспарова. Об этом сообщается на сайте организации.

«HRF — организация, которая объединяет тех, кто ведет борьбу против диктатур по всему миру. Для меня эта миссия очень близка и понятна. Тот опыт, который есть у ФБК, всегда вызывает большой интерес. Нас часто спрашивают, как мы делаем наши проекты — от расследований до штабов. Работа в рамках HRF позволит больше делиться этим опытом», — написала Навальная в соцсети X.

Она добавила, что опыт HRF поможет ФБК, отметив, что «все, что может пригодиться для борьбы за прекрасную Россию будущего, мы возьмем на вооружение».

В сообщении HRF говорится, что Навальная, «известная своей непоколебимой приверженность демократическим принципам и правам человека, а также неизменной поддержкой своего мужа», привнесет в организацию «богатый опыт и целеустремленность».