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Юлия Навальная сменит на посту главы HRF Гарри Каспарова

Юлия Навальная сменит на посту главы HRF Гарри Каспарова

Вдова Алексея Навального Юлия избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation (HRF), она сменит на этом посту 13-го чемпиона мира по шахматам и оппозиционера Гарри Каспарова. Об этом сообщается на сайте организации.

«HRF — организация, которая объединяет тех, кто ведет борьбу против диктатур по всему миру. Для меня эта миссия очень близка и понятна. Тот опыт, который есть у ФБК, всегда вызывает большой интерес. Нас часто спрашивают, как мы делаем наши проекты — от расследований до штабов. Работа в рамках HRF позволит больше делиться этим опытом», — написала Навальная в соцсети X.

Она добавила, что опыт HRF поможет ФБК, отметив, что «все, что может пригодиться для борьбы за прекрасную Россию будущего, мы возьмем на вооружение».

В сообщении HRF говорится, что Навальная, «известная своей непоколебимой приверженность демократическим принципам и правам человека, а также неизменной поддержкой своего мужа», привнесет в организацию «богатый опыт и целеустремленность».

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