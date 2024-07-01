Президент Алиев поблагодарил Филиппины за поддержку. Подробности (фото)

1 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Филиппины в нашей стране Генри Бенсурто-младшего. Об этом сообщает «Азертадж».
Посол вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.
Затем глава государства побеседовал с послом.
Генри Бенсурто-младший передал главе нашего государства приветствия президента Филиппин Фердинанда Ромуальдеса Маркоса.
Выразив признательность за приветствия, президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия главе государства Филиппин.
Отметив развитие отношений между нашими странами в различных сферах, президент Азербайджана коснулся вопросов сотрудничества в рамках международных организаций, а также в сфере туризма, инвестиций, контактов между людьми, подчеркнул важность визитов правительственных делегаций.
Отметив очень успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, посол сказал, что наша страна оставила большое наследие в этом вопросе и предприняла серьезные шаги по институционализации Движения.
Поздравив с проведением COP29 в Азербайджане, Генри Бенсурто-младший сообщил, что Филиппины также будут представлены на этом мероприятии делегацией высокого уровня.
Глава нашего государства выразил благодарность за поздравления и добрые слова, касающиеся председательства нашей страны как в Движении неприсоединения, так и в COP29.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поддержку Филиппин как страны-члена в успешном осуществлении Азербайджаном председательства в Движении неприсоединения.
Глава государства подчеркнул, что в рамках COP29 Азербайджан как составная часть Глобального Юга будет стараться укрепить солидарность и навести мосты между странами.