Президент Алиев поблагодарил Филиппины за поддержку. Подробности (фото)

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1 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Филиппины в нашей стране Генри Бенсурто-младшего. Об этом сообщает «Азертадж».

Посол вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Генри Бенсурто-младший передал главе нашего государства приветствия президента Филиппин Фердинанда Ромуальдеса Маркоса.

Выразив признательность за приветствия, президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия главе государства Филиппин.

Отметив развитие отношений между нашими странами в различных сферах, президент Азербайджана коснулся вопросов сотрудничества в рамках международных организаций, а также в сфере туризма, инвестиций, контактов между людьми, подчеркнул важность визитов правительственных делегаций.

Отметив очень успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, посол сказал, что наша страна оставила большое наследие в этом вопросе и предприняла серьезные шаги по институционализации Движения.

Поздравив с проведением COP29 в Азербайджане, Генри Бенсурто-младший сообщил, что Филиппины также будут представлены на этом мероприятии делегацией высокого уровня.

Глава нашего государства выразил благодарность за поздравления и добрые слова, касающиеся председательства нашей страны как в Движении неприсоединения, так и в COP29.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поддержку Филиппин как страны-члена в успешном осуществлении Азербайджаном председательства в Движении неприсоединения.

Глава государства подчеркнул, что в рамках COP29 Азербайджан как составная часть Глобального Юга будет стараться укрепить солидарность и навести мосты между странами.