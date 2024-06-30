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Глава Дагестана пожаловался на травлю земляков после терактов

Глава Дагестана пожаловался на травлю земляков после терактов

Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о ситуации, сложившейся вокруг возглавляемого им российского региона.

В своем Telegram-канале дагестанский глава выразил негодование по поводу травли, с которой столкнулись регион и его жители после терактов в Махачкале и Дербенте 23 июня. Меликов отметил, что уже неделю продолжаются оскорбительные заявления, обвинения в радикализме и попытки связать преступников со всеми, кто исповедует ислам.

«Как будто весь Дагестан назначен ответственным за тех бандитов, от которых мы и так пострадали и с которыми каждый из нас готов биться до последнего патрона. Мы неделю оплакивали наших погибших», – заявил он.

Меликов осудил тех, кто обвиняет дагестанцев в произошедшем. Он сравнил такие высказывания с травлей, отметив, что его раздражает агрессивная риторика в адрес региона.

В то же время он подчеркнул, что жители Дагестана проявили зрелость и преданность ценностям мира и добра, проходя жесткую проверку достойно. По словам Сергея Меликова, жители республики доказали, что являются здоровым гражданским обществом. Он призвал всех проявить мудрость и стойкость, не становясь жертвами низких провокаций.

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