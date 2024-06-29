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Главное Общество

Земля на Абшероне будет оцениваться отдельно от недвижимости на ней

Земля на Абшероне будет оцениваться отдельно от недвижимости на ней

Кабинет министров внес изменения в «Положение о нормативной цене приватизированных государственных предприятий и объектов, а также государственных земельных участков, на которых расположены предприятия и объекты, построенные юридическими и физическими лицами», утвержденное постановлением от 27 апреля 1998 года.

Соответствующее постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, нормативная цена земельных участков в Абшеронском районе будет определяться отдельно. С этой точки зрения район поделен на 3 зоны.

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