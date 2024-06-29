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СМИ: в партии Макрона готовятся к роспуску парламента через год после выборов

СМИ: в партии Макрона готовятся к роспуску парламента через год после выборов

Члены коалиции центристов «Вместе за республику», баллотирующиеся в союзе с президентской партией «Ренессанс», готовятся к следующему роспуску правительства и парламента спустя год после намеченных на это лето досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники в одной из партий.

«Мы не собираемся оставлять Барделлу в Матиньоне до 2027 года», – заявил один из собеседников издания, комментируя возможное назначение на пост премьер-министра лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы. По его словам, в президентской коалиции ожидают, что «окно возможностей» для очередного роспуска парламента будет открыто «между июнем и декабрем 2025 года» – минимально разрешенный конституцией срок между роспусками парламента составляет один год.

«После этого будут муниципальные и сенатские выборы в 2026 году, а затем мы приступим к президентским выборам», – заявил неназванный политик.

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