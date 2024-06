Азербайджан на саммите глав полиции в Нью-Йорке (фото)

Азербайджан представлен на саммите руководителей органов полиции государств – членов ООН.

«Делегация Азербайджана во главе с заместителем министра внутренних дел генерал-лейтенантом полиции Исметом Алиевым участвует в Саммите руководителей органов полиции государств – членов ООН в Нью-Йорке», – говорится в сообщении азербайджанского постпредства в ООН в Х.

Happening now: Delegation of Azerbaijan led by Deputy Minister of Internal Affairs Lieutenant-General Mr. Ismat Aliyev participates at the United Nations Chiefs of Police Summit at the UN Headquarters in New York.@UN #UNCOPS2024 pic.twitter.com/zaC0WU1pJH

