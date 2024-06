Азербайджан и Грузия обсудили расширение связей в стратегических сферах (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Кобахидзе.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно информации, стороны обсудили дальнейшее углубление сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, транспортной, энергетической и других стратегически важных сферах.

Также состоялся обмен мнениями о возможностях партнерства в рамках председательства Азербайджана на COP29.

During his official visit to Georgia 🇬🇪 , Foreign Minister of Azerbaijan 🇦🇿@Bayramov_Jeyhun was received by @PM_Kobakhidze.

The sides discussed ways to further deepen cooperation between two countries in political, economic, transport, energy and in many other spheres of… pic.twitter.com/LDcunmF0tF

