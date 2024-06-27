Симонян сравнил Армению с Украиной и попросился в ЕС |
Конституционный суд рассматривает запрос Ильхама Алиева о роспуске Милли Меджлиса |
Коротченко назвал армию Азербайджана одной из лучших в мире |
Россия пригрозила понизить уровень дипотношений со странами Запада |
Турки дожали чехов и сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы (фото, видео) |
Военный мятеж в Боливии (обновлено, фото, видео) |
Стало ясно, почему США спешно подталкивают Баку и Ереван к заключению мира |
В Пентагоне приветствуют вклад армии Азербайджана в региональную стабильность |
В Баку молодого человека застрелили перед ТЦ (обновлено, фото, видео) |
Главное Мир

Один из кандидатов снял свою кандидатуру с президентских выборов в Иране

Один из кандидатов снял свою кандидатуру с президентских выборов в Иране

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми сообщил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Чтобы сохранить единство сил революции и в ответ на просьбу Коалиционного совета сил Исламской Революции, а также некоторых улемов и сочувствующих, я отказался от продолжения пути и надеюсь, что три других моих брата воспользуются возможностью сплотиться и укрепить движение революции», – говорится в сообщении.

По словам Газизаде Хашеми, его долг сейчас заключается в «сохранении интересов страны».

В конце своего заявления он также поблагодарил иранский народ, своих сторонников, членов предвыборного штаба и выразил надежду, что в стране продолжится курс погибшего президента Эбрахима Раиси.

Теги:
Из этой рубрики
Польша и страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией
Мир

Польша и страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией

2024/06/27, 10:03
Forbes: Алекперов вновь возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу
Мир

Forbes: Алекперов вновь возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу

2024/06/27, 09:48
Один из кандидатов снял свою кандидатуру с президентских выборов в Иране
Мир

Один из кандидатов снял свою кандидатуру с президентских выборов в Иране

2024/06/27, 09:31
Кадыров грозит чеченцам кровной местью
Мир

Кадыров грозит чеченцам кровной местью

2024/06/27, 09:13
В Боливии задержали мятежного генерала (видео)
Мир

В Боливии задержали мятежного генерала (видео)

2024/06/27, 09:02
Мадуро осудил госпереворот в Боливии (видео)
Мир

Мадуро осудил госпереворот в Боливии (видео)

2024/06/27, 01:18
Военный мятеж в Боливии (обновлено, фото, видео)
Мир

Военный мятеж в Боливии (обновлено, фото, видео)

2024/06/27, 00:49
Зюганов стал Героем Труда
Мир

Зюганов стал Героем Труда

2024/06/27, 00:04
Сход поезда в России: десятки пострадавших, пассажиры в панике (фото, видео)
Мир

Сход поезда в России: десятки пострадавших, пассажиры в панике (фото, видео)

2024/06/26, 23:45