Один из кандидатов снял свою кандидатуру с президентских выборов в Иране

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Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми сообщил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Чтобы сохранить единство сил революции и в ответ на просьбу Коалиционного совета сил Исламской Революции, а также некоторых улемов и сочувствующих, я отказался от продолжения пути и надеюсь, что три других моих брата воспользуются возможностью сплотиться и укрепить движение революции», – говорится в сообщении.

По словам Газизаде Хашеми, его долг сейчас заключается в «сохранении интересов страны».

В конце своего заявления он также поблагодарил иранский народ, своих сторонников, членов предвыборного штаба и выразил надежду, что в стране продолжится курс погибшего президента Эбрахима Раиси.