Мадуро осудил госпереворот в Боливии (видео)

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал военных, совершивших попытку государственного переворота в Боливии, изменниками, и считает, что такое развитие событий выгодно фашистам и экстремистам.

«Мы из Венесуэлы осуждаем государственный переворот против боливийской демократии. <…> Изменившие своей присяге на верность государству захватили президентский дворец в Ла-Пасе. Это путь, которого хотят фашисты, экстремисты – государственные перевороты, дестабилизация, разрушения, хаос», – приводит слова лидера страны его пресс-служба.

