Дорога Лерик-Лянкяран перекрыта из-за оползня

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В Лерике произошел оползень, дорога Лерик – Лянкяран перекрыта, сообщает АПА.

Сегодня днем в результате изменения погодных условий, сильного дождя и града в Лерикском районе в горах сошел оползень.

Согласно информации, природное явление затронуло преимущественно территорию села Пештатюк Лерикского района, 37-й километр автодороги Лерик – Лянкяран. В настоящее время в этот район переброшена тяжелая техника и рабочая сила ООО «Лерикское дорожно-эксплуатационное управление №52». Сообщается, что трасса частично открыта.

Синоптики предупреждают, что вечером погодные условия в районе еще больше ухудшатся.

Работы по полному открытию дороги продолжаются.