Мэр Парижа Идальго обвинила Макрона в «испорченном празднике»

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Мэр Парижа Анн Идальго обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он «испортил праздник» Олимпийских игр, решив провести досрочные выборы. Об этом она заявила в интервью изданию Ouest France.

«Эммануэль Макрон рискует, спровоцировав проведение выборов за такой короткий срок перед Олимпиадой. Этим жестом плохого обращения с французами он портит праздник. Игры — это объединение человечества вокруг спорта. Зачем портить этот прекрасный момент и проводить выборы в короткие сроки, ни с кем не посоветовавшись?» — сказала она.