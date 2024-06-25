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Молдова приступила к процедуре вхождения в ЕС

Молдова приступила к процедуре вхождения в ЕС

Кишинёв вслед за Киевом во вторник, 25 июня, официально начал обсуждение приёма в ЕС. В Люксембурге стартовала межправительственная конференция, в рамках которой будут идти переговоры. В мероприятии участвовали министр иностранных дел председательствующей в Совете Евросоюза Бельгии Хаджа Лабиб, еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархели, а также молдавский премьер Дорин Речан.

«Мы начали длинную дорогу. Особое внимание будет уделено судебной реформе, борьбе с коррупцией, а также соблюдению прав меньшинств», — отметила Лабиб.

Переговоры о вступлении в Евросоюз подразумевает 35 разделов, связанных со всеми областями жизни.

Претендующее на приём в объединение государство обязано выполнить все требования ЕС по приведению собственного законодательства в соответствие с европейским.

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