Байрамов на встрече с Ховаевым выступил с обвинениями в адрес Еревана (фото)

127 Просмотров

Представитель МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев прибыл в Азербайджан и встретился с министром иностранных дел Азербайджана

Джейхун Байрамов на встрече с Игорем Ховаевым заявил, что продолжающиеся претензии к территориальной целостности Азербайджана в конституции Армении и других законодательных актах являются основным препятствием в этом процессе.

На встрече были обсуждены двусторонние связи между Азербайджаном и Россией, работа, проводимая в рамках региональных платформ, текущее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе.