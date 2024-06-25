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Байрамов на встрече с Ховаевым выступил с обвинениями в адрес Еревана (фото)

Байрамов на встрече с Ховаевым выступил с обвинениями в адрес Еревана (фото)

Представитель МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев прибыл в Азербайджан и встретился с министром иностранных дел Азербайджана

Джейхун Байрамов на встрече с Игорем Ховаевым заявил, что продолжающиеся претензии к территориальной целостности Азербайджана в конституции Армении и других законодательных актах являются основным препятствием в этом процессе.

На встрече были обсуждены двусторонние связи между Азербайджаном и Россией, работа, проводимая в рамках региональных платформ, текущее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе.

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