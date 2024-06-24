The Guardian: В Новой Каледонии минувшей ночью было не спокойно

129 Просмотров

Власти Новой Каледонии сообщили, что ночью были подожжены здания, в том числе полицейский участок,

Об этом сообщает The Guardian.

Это произошло после того, как семь активистов за независимость, связанных с группой, обвиняемой в организации беспорядков в прошлом месяце на территории Тихоокеанского региона Франции, были отправлены в материковую часть Франции для предварительного заключения, сообщил местный прокурор.

«Эта перевозка была организована ночью на специально зафрахтованном для миссии самолете», — говорится в заявлении прокурора Ива Дюпа.

Семь человек были отправлены в материковую Францию, добавил он, «из-за деликатности процедуры и для того, чтобы расследование могло продолжаться спокойно, без какого-либо давления».

Решение о переводе некоторых обвиняемых в центры содержания под стражей во Франции вызвало возмущение среди борцов за независимость, которые назвали этот перевод «политической депортацией».

Верховный комиссар Французской Республики в Новой Каледонии Луи Ле Франк утверждает, что ночью были совершены многочисленные правонарушения, включая пожары в здании мэрии Кумака, в помещениях муниципальной полиции в Думбе, нападение на жандармерию в Маре, а также различные акты вандализма в разных районах Нумеа.

Верховная комиссия заявила, что «несколько пожаров были потушены», в частности в Дюкосе и Магенте, добавив, что были подожжены «помещения и машины муниципальной полиции, а также частные автомобили».